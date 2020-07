La relance éco : du mobilier fabriqué à partir de matériaux recyclés

Une jeune strasbourgeoise Elodie Contino lance sa propre marque "Roses et aléas", du mobilier design et durable.

C'est en voulant s'installer avec son compagnon qu'Elodie Contino a eu l'idée de créer sa propre marque de mobilier "Rose et aléas". "Pour se meubler, il n'y avait que deux possibilités : acheter du mobilier neuf à fort impact environnemental ou prendre du mobilier de seconde main mais pas forcément à notre goût et on n'avait pas le temps", explique Elodie Contino qui a décidé de lancer son propre concept "du mobilier design et durable fait à partir de chutes et déchets industriels".

Pour soutenir ce projet, la fondatrice a lancé une campagne de collecte sur internet "ça a très bien marché, on a attend les 300%!".

Elodie Contino a réussi à se lancer dans une période difficile en raison du coronavirus "j'ai été surprise mais je pense que c'est justement pendant ces périodes de crise qu'on a besoin d'initiatives plus vertes en accord avec le monde qu'on a envie d'avoir", poursuit la jeune femme.

Le site de la marque est en ligne ici et la prochaine collection sera prête à la rentrée septembre-octobre. "A chaque fois ce sera une collection éphémère, après les tables basses ce sera au tour de bains japonais", précise Elodie Contino sur France Bleu Alsace.

