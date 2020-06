La relance éco: « Du statut de pollueur à sauveur » la crise sanitaire racontée par un céréalier de Longèves

A la tête d’une exploitation de 450 hectares à Longèves, tout près de Fontenay-le-Comte, François Arnoux cultive en agriculture conventionnelle du blé tendre et du blé dur, la semoule de blé dur qui sert à fabriquer les pâtes, produit star du confinement. Un agriculteur qui n’a pas cessé son activité pendant le confinement et qui a constaté que l’image de sa profession a changé au cours de cette crise sanitaire

« Depuis des années les émissions à charge dans certains médias conditionnent le regard des gens, installent le doute sur notre agriculture. On a des voisins céréaliers qui ont été agressés verbalement et physiquement. Cette crise sanitaire nous a aidé à redevenir audible, on est passé du statut de pollueur au statut de sauveur» raconte François Arnoux

Une crise qui a permis de prendre conscience du rôle crucial des agriculteurs

« Durant ces deux mois de confinement, les Français n’ont manqué de rien, cela met en lumière combien la ressource tricolore est riche et enviée dans de nombreux pays » poursuit l’agriculteur de Longèves.

François Arnoux espère maintenant que la tendance du made in France, du manger local persiste après la crise. Le céréalier vendéen souhaite également une ambiance plus sereine autour de l’agriculture conventionnelle « On veut continuer à produire encore plus proprement, c’est notre souci depuis des années. C’est bien de pouvoir le faire en se sentant soutenu par les consommateurs »

Si François Arnoux a retrouvé l’envie, il doit aussi composer avec une météo capricieuse, à cause de l’hiver pluvieux, il a du semer son blé dur fin mars, habituellement c’est plutôt en novembre, conséquence le rendement sera moins bon cette année.

