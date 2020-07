La relance éco du vin de Toul passera par le bio

La relance éco s'attarde dans les vignes où les viticulteurs du Toulois ont été privés de vente lors des trois meilleurs mois de l’année (mars, avril, mai). Mais les professionnels voient un certain frémissement : les ventes de gris de Toul reprennent avec des incertitudes sur les touristes étrangers de passage dans les caves en juillet et août.

Pour le moment, le Hollandais de passage n'est pas là. Questionnement aussi sur l’export qui représente 30% des ventes de certains vignerons. Les restaurateurs reprennent timidement les commandes et les vignerons des côtes de Toul constatent un attrait des Lorrains pour leur vin local et pour le bio qui va représenter près de 70% de la production. Une tendance au local de qualité qui semble accentuée par la crise sanitaire.

Plus propre écologiquement

David Lelièvre qui produit 100 000 bouteilles par an à Lucey sur 20 hectares de vigne estime que le local et le bio ont de l’avenir : « Dans le Toulois, on ne doit pas être loin des 70% de la superficie du vignoble qui est, soit en bio, soit en conversion bio : c'est assez important, il y a une vraie dynamique qui est en place et les Lorrains peuvent en être fiers. Ils ont à côté de chez eux un vignoble propre qui fait des supers vins. Clairement, les gens cherchent à avoir des vins locaux, mais aussi plus propres écologiquement ».

La crise sanitaire du Covid-19 est arrivée au pire moment pour les vignerons du Toulois, car c’est au printemps que se font les meilleures ventes pour un gris de Toul qui profite de l’engouement pour le rosé.

Certains restaurateurs préfèrent retravailler uniquement avec le local

« La chance c'est qu'on est capable de garder nos vins pendant plusieurs années » assurent les professionnels qui constatent une lente reprise à l’image de Camille Migot, qui produit du vin bio sur six hectares à Lucey : « les ventes fonctionnent très bien en local avec les particuliers depuis la réouverture. A l'export sur la Belgique et la Hollande, ça recommence à peu près normalement mais avec les Etats-Unis, c'est plus timide.

Optimisme et stockage

En Lorraine, les cavistes démarrent bien, tout comme les épiceries fines et les magasins bio, mais pour les restaurants, il y en a certains qui vont commander un peu plus parce qu'ils préfèrent retravailler uniquement avec le local. On a d'autres restaurants, ils ont tellement besoin de trésorerie et ils ont d'autres vins en cave qu'ils ont déjà payés... Mais notre domaine a été bien moins impacté que plein d'autres professions ». Des vignerons qui gardent leur optimisme : « la vendange qui arrive s'annonce, pour l’instant, belle en termes de qualité » poursuit le viticulteur bio de Lucey dont la production s'écoule chaque année localement et à l'export depuis 2013.

Des vignerons qui sont tous capables de stocker leur vin en attendant des jours meilleurs et qui espèrent que l’attrait des Lorrains pour un vin local va se poursuivre.

