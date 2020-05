La relance éco : Durisotti, le carrossier basé à Sallaumines, reprend tout doucement ses activités

France Bleu Nord met en avant tous les jours une entreprise emblématique de notre région. Ce matin, on évoque Durisotti, le carrossier basé à Sallaumines, près de Lens. Ses activités reprennent tout doucement et les prochains mois dépendront de la reprise du marché.

Durisotti, le constructeur carrossier basé à Sallaumines, près de Lens, a repris ses activités. Il a rouvert ses trois sites industriels. Celui de son siège de Sallaumines, près de Lens et d’Agen ont repris il y a une semaine, sept jours après le site de Metz. Durisotti créé en 1956 a intégré l’année dernière le groupe anglais Liberty. Le groupe est spécialisé dans la transformation complexe de véhicules utilitaires légers qu’il configure à la demande des ses clients.

Un casse-tête pour les mesures sanitaires

Durisotti conçoit ainsi des véhicules pour le BTP, la police, la gendarmerie ou encore pour les personnes à mobilité réduite. La PME reçoit les châssis et réalise dans son atelier les installations nécessaires conçues dans son bureau d’étude. Pour cette réouverture, il a d’abord fallu mettre en place le protocole sanitaire. La distanciation sociale n’est pas évidente dans ses ateliers où deux personnes doivent parfois travailler ensemble sur une même machine.

En outre l’usine de Sallaumines qui fait 3.000 m² installée sur 19 hectares a beaucoup de flux. Il a fallu réorganiser cela également. Ensuite, il n'est pas simple de rouvrir une usine fermée du jour au lendemain. Comme l’explique de façon imagée François Loor, son patron : "Ce n’est pas comme un véhicule en panne d’essence à qui on remettrait du carburant".

Une reprise qui dépend d'autres facteurs

Le stock, à l’ère du flux tendu, n’était pas à zéro mais assez faible. Il faut donc relancer les approvisionnements en sachant que les fournisseurs se sont pour certains arrêtés également. Cela va donc prendre du temps. Certains constructeurs comme PSA à Hordain qui fournit des châssis viennent eux-mêmes de reprendre.

Le carnet de commandes lui non plus n’était pas à zéro. La société avait avant le confinement deux à trois mois de visibilité devant elle et heureusement, elle n’a eu aucune annulation. Toutefois, il faut pouvoir réaliser ces commandes compte tenu de l’état des stocks. À Metz et à Agen - qui totalisent une cinquantaine de salariés -, tout le monde a repris. À Sallaumines où se situe le gros de l’effectif avec 200 personnes, le site n’a démarré qu’avec la moitié du personnel.

Quarante personnes travaillent en production, le reste en télétravail. Et pour François Loor, ce sera sans doute ainsi jusqu’à fin mai. Pour la suite, il faut que les commandes reviennent. Il n’y en a eu aucune durant les huit semaines de confinement. Les grands donneurs d’ordre habituels de Durisotti que sont Vinci, Decaux, ou encore le ministère de l’Intérieur, ne se sont pas encore manifestés. Il ne suffit pas de relancer la machine, il faut aussi que le marché redémarre. Et là rien n’est moins sûr.