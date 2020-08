La relance éco: opération maraîchage bio aux Chemins de l'Insertion des Grands Lacs à Biscarrosse

Le maraîchage bio, activité idéale pour l'association Les Chemins de l'Insertion des Grands Lacs à Biscarrosse. L'association développe des actions d'insertion pour ses salariés via l'économie sociale et solidaire et avec l'aide des élus du territoire elle a décidé de cultiver des terres mises à sa disposition par la communauté des communes. Au total 1500 m2 de serres et un hectare de culture sur 4 disponibles avec une belle récolte déjà en vente pour les particuliers: courgettes, concombres, aubergines, poivrons, tomates, herbes aromatiques,... des légumes bio en vente de 14h à 17h sur le site au 2100 Route de Parentis.

Les cultures de l'Association Les Chemins de l'Insertion des Grands Lacs à Biscarrosse -

Multiplier les connaissances des salariés dans leur parcours de réinsertion

Le maraîchage bio est une corde en plus à l'arc des salariés de l'association Les Chemins de l'Insertion des Grands Lacs à Biscarrosse, l'activité leur permet de se diversifier et d'acquérir bon nombre de connaissances dans ce domaine. Une activité qui n'a pas été choisie par hasard puisque sur le territoire de la Communauté des Communes des Grands Lacs il y avait une forte demande en matière de légumes bio distribués en circuits courts selon la présidente de l'association Janine Jarnac. L'accueil des clients s'avère également gratifiant et formateur pour ces hommes et ces femmes en réinsertion dans le monde du travail.