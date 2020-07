La relance éco : Elegance Mariage à Dax et Mont-de-Marsan

Le moment n'est plus vraiment à la célébration de l'amour ! La majorité des mariages prévu pour cet été 2020 a été reportée suite à la crise sanitaire que nous connaissons depuis le début de l'année. Jacques, du magasin "Elegance Mariage" à Dax et Mont-de-Marsan est l'un des premiers à en faire les frais. Près de 80% des mariages dans lesquels était impliqué Jacques sont reportés. Il a donc fallu trouver une solution pour pallier ces mauvais chiffres surtout que lors du début du confinement, le plus gros du travail allait commencer. Il fallait retoucher toutes les robes avant l'arrivée des beaux jours et le début de la saison des mariages. Finalement, la plupart n'auront pas lieu mais ce n'est pas pour ça que la situation est plus rassurante. En effet, Jacques craint que les couples qui n'ont pas célébré leur mariage en 2020 occupent les salles des mariés, prévu l'année suivante. Il ne pourra donc pas renouveler ses clients.