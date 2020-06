"La relance éco" : embouteillages dans les auto-écoles en Mayenne

Après plus de deux mois sans travail, les auto-écoles ont repris leurs activités. Si les plus fragiles sont menacées de fermeture, la majorité réussit à s'en sortir. Mais c'est l'avenir qui fait peur "avec les aides, les reports de charges, les prêts garantis, on arrive à maintenir la trésorerie, explique Bertrand Boyere, le représentant du CNPA (le Conseil National des Professions de l'Automobile) en Mayenne, mais il va falloir rembourser et c'est à la rentrée que ça va se sentir". Pour l'instant, les moniteurs enchaînent les leçons, pressés par les nombreuses demandes de permis de conduire.

Pas assez d'inspecteurs pour le permis

C'est donc l'embouteillage, pour les examens du permis de conduire. Tout est retardé de trois mois. Certains auto-écoles dénoncent le manque d'inspecteurs. Le CNPA demande que l'on puisse faire appel aux inspecteurs nouvellement retraités. " Ce que l'on demande, précise Bertrand Boyere, c'est que les examens puissent être allégés, que l'on supprime, par exemple, certaines épreuves, comme les manoeuvres ou les vérifications techniques". Cela pourrait permettre de gagner du temps et de limiter un peu les retards pris.

Les mesures sanitaires dans les véhicules

Les leçons de conduite ou les passages d'examen se déroulent sous haute surveillance sanitaire. Les auto-écoles doivent fournir des housses jetables, pour les fauteuils et fournir du gel avant et après la leçon. Les véhicules sont systématiquement désinfectés après chaque passage. Les inspecteurs font passer les épreuves, eux-mêmes protégés de visières. Si les élèves sont invités à apporter leur propre masque, ce sont les auto-écoles qui doivent s'équiper, un coût supplémentaire, dont se plaignent certains.