La relance éco : Emmaüs 54 a craint le pire pendant le deuxième confinement mais respire à nouveau

Les 38 compagnons d'Emmaüs en Meurthe-et-Moselle ont retrouvé le sourire aujourd'hui mais le deuxième confinement a été source d'un immense stress pour eux. La communauté allait-elle pouvoir survivre à cette nouvelle mise à l'arrêt ? "Si le confinement perdurait, on aurait été obligés de fermer l'association", explique Richard Bouvot, directeur adjoint d'Emmaüs 54.

Emmaüs ne vit, ne survit que grâce au travail des compagnons. Sans vente dans les boutiques, pas de revenus

Comme les autres commerces, les magasins Emmaüs de Lunéville et Vandœuvre-lès-Nancy ont accueilli leurs clients samedi 28 novembre pour des achats de seconde main : meubles, électroménager, jouets, vaisselle, livres, décoration. "Ce fût pour nous une belle journée de fête", souligne Richard Bouvot, "dès l'ouverture, il y avait nos clients fidèles et d'autres qui sont venus. Ça remet du baume au cœur. Le combat n'est pas gagné mais on est très optimiste, les compagnons sont très volontaires."

Preuve de ce volontarisme : les horaires et jours d'ouverture sont élargis. Et l'achat sur internet va bientôt être possible. "Nous allons lancer la phase de formation des compagnons pour pouvoir, dans la deuxième quinzaine de décembre, vendre en ligne nos produits", indique Richard Bouvot. Un principe de click and collect : réservation des articles sur internet et retrait dans les magasins de Lunéville et Vandœuvre.

Horaires d'ouverture :

Magasin Emmaüs de Vandœuvre : mardis et jeudis, de 14h à 18h. Mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h, sans interruption.

Magasin Emmaüs de Lunéville : mercredis, jeudis et vendredis, de 14h à 17h30. Mardis et samedis, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

