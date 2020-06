La relance éco : les dépôts d'objets ont doublé chez Emmaüs à Strasbourg depuis la réouverture

La communauté Emmaüs de Strasbourg connaît une très forte activité depuis la fin du confinement. Les Strasbourgeois ont apparemment beaucoup trié ces derniers mois. De quoi donner du travail aux compagnons et aider les plus démunis.

Les communautés Emmaüs ont repris leur activité partout en Alsace depuis le 11 mai et ils ne chôment pas. "On a beaucoup de demandes", indique Dominique Freund, directeur de la communauté Emmaüs de la Montagne Verte à Strasbourg, "nous pensions que ce serait beaucoup plus lent à redémarrer, mais non, nos donateurs sont fidèles". Il faut dire que beaucoup de gens ont profité du confinement pour vider leur grenier. A Strasbourg, la communauté Emmaüs reçoit entre 100 et 150 dépôts chaque, le double d'avant le confinement.

Les salles ventes ont également rouverts "dans le respect des règles sanitaires". Pour les compagnons, c'est "un vrai changement dans l'aspect de la vente, habituellement très humaine, basée sur le contact", raconte Dominique Freund. "Ça fait bizarre de mettre des barrières, de porter le masque, de parler sans voir le visage... mais ça se passe bien, _les compagnons ont été exemplaires_".

Nous aidons les gens parce que nous mettons en vente les objets à tout petit prix, mais aussi parce que nous favorisons le développement durable

Alors que nous traversons une crise économique sans précédent, Emmaüs a un vrai rôle à jouer reconnaît le directeur de la communauté de Strasbourg. "Nous aidons les gens parce que nous mettons en vente les objets à tout petit prix, mais aussi parce que nous favorisons le développement durable, nous donnons une seconde vie aux objets et aux hommes", ajoute-t-il. "La reconstruction se fait par le travail".

