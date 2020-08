La nouvelle éco : en Allemagne, la crise relance le débat sur la semaine de travail de quatre jours

"Un temps de travail réduit avec compensation salariale partielle peut être une mesure appropriée." Ces mots sont ceux du ministre social-démocrate allemand du Travail, Hubertus Heil. Le débat sur la semaine de quatre jours, lancé outre-Rhin par le syndicat IG Metall pour contrer l'envolée de la courbe du chômage, trouve un écho jusque dans les plus hautes sphères, mais suscite aussi la controverse.

Une idée controversée

Avec la pandémie, les solutions de maintien de l'emploi font débat partout dans le monde. Comme Volkswagen l'avait fait dans les années 1990, Bosch ou encore Daimler ont conclu récemment des accords de réduction de temps de travail, mais au prix de sacrifices sur les salaires. Des patrons qui voient souvent d'un mauvais œil d'éventuelles compensations salariales de la part des employeurs, solution proposée par IG Metall pour compenser la perte de pouvoir d'achat.

L'idée d'une semaine de quatre jours n'est pas bien vue non plus du côté du patronat alsacien. "Réduire la durée du temps de travail, ça s'est démontré par le passé, ça ne résorbe pas le chômage", explique Gilbert Stimpflin. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Grand Est estime plutôt que l'effort doit porter sur le dynamisme des entreprises.

Avec la crise sanitaire, la France a eu recours massivement au chômage partiel, solution qui a globalement satisfait les patrons alsaciens. Les entreprises ont également la possibilité de signer des accords de performance collective, synonymes d'aménagement du temps de travail, au prix de sacrifices salariaux.

