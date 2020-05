La relance éco : en Alsace, les entreprises de nettoyage très sollicitées pour aider à la reprise

Mohssin Hidi, le directeur d’exploitation de la société Sernet, la première entreprise alsacienne de nettoyage (avec plus de 600 salariés) est extrêmement sollicité avec le déconfinement pour désinfecter des entreprises : _"_Nous ne pouvons pas satisfaire actuellement toutes les nouvelles demandes, on donne la priorité d'abord aux 700 clients avec lesquels nous avions l'habitude de travailler, comme les agences bancaires".

Les produits désinfectants viennent à manquer

L'activité de sa société n'a jamais été totalement interrompue pendant le confinement, mais il y a eu un taux d'absentéisme jusqu'à 35%. Et au début de la crise, les salariés de Sernet manquaient de masques ("on n'était pas prioritaires, on a fait partie de la deuxième vague"), puis de gants jetables et aujourd'hui, c'est le marché des produits désinfectants qui en tension. L'entrepreneur a du mal à obtenir du matériel, qui est parfois en rupture de stock.

Face à l'augmentation des demande de nettoyage, l'entreprise Sernet n'envisage pas pour l'instant de recruter, en tout cas massivement : "On a encore des difficultés à pouvoir se projeter, analyse Mohssin Hidi. On ne connaît pas encore les prévisions, d'autant que ça demande une technicité particulière, les nouveaux protocole sanitaires sont lourds. On forme en quelque sorte des agents de désinfection 2.0. On ne veut pas accepter du travail et mal le faire".

Les entreprises ont raté le début de l'Oschterputz

Cette recrudescende de l'activité chez Sernet vient compenser en partie, la forte baisse du chiffre d'affaires en mars et en avril, deux mois qui constituent d'habitude un pic de travail, correspondant à l'Oschterputz en Alsace. "C'est quand il fait à nouveau beau que l'on s'aperçoit que les vitres sont sales, sourit Mohssin Hidi. On a eu environ 50% de pertes d'activité pendant le confinement, on ne rattrapera pas tout, en ayant 10% de plus sur les prochains mois".

