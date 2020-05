La relance éco : en Alsace, un artisan sur dix est en grande difficulté

La Chambre des métiers d'Alsace multiplient les coups de fils à ses 35.000 adhérents. "Autant d'adhérents que de difficultés" à surmonter, raconte Jean-Luc Hoffmann, le président de l'organisme. Depuis le déconfinement, la chambre aide les artisans à "établir les fiches métiers, à s'approvisionner en masques et autre matériel".

Ceratins ont pu travailler pendant le confinement, avec masques et gestes barrière. C'est la cas de son commerce à Haguenau, une boucherie-charcuterie qui a mis rapidement en place, comme plusieurs collègues, le "click and collect", un service de livraison, le drive, le paiement en ligne. "Nous avons su nous réinventer", assure Jean-Luc Hoffmann.

Entre 10 à 15% des artisans alsaciens ont de grosses difficultés de trésorerie

Mais tout le monde n'a pas cette chance. "Entre 10 et 15% des artisans alsaciens ont de grosses difficultés de trésorerie et de solvabilité", insiste Jean-Luc Hoffmann. Certaines sont en cessation de paiement. "Nous les accompagnons le plus possible".

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

