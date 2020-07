La Relance Eco : en Baie de Somme, les bateaux du Commandant Charcot veulent refaire le plein

A la caisse, juste à côté du ponton de la société familiale, basée à Saint-Valery-sur-Somme, Pascale Forest a le sourire derrière son masque. La responsable des bateaux du Commandant Charcot voit défiler de plus en plus de monde. "On a repris fin mai donc avril et mai où en général on travaille bien avec les groupes et les jours fériés, cela crée un manque à gagner mais là c'est redevenu correct", observe t-elle.

Pascale Forest, responsable des bateaux du Commandant Charcot à Saint-Valery-sur-Somme Copier

Autre bonne nouvelle, qui date de ces jours-ci, un arrêté autorise à remplir au maximum les embarcations. "Un soulagement", pour Pascale Forest qui rappelle que "les deux Charcot III et IV peuvent accueillir 98 personnes." Jusqu'ici seules 60 étaient admises. En revanche le port du masque reste obligatoire à bord.

Rudy Forest, capitaine du "Commandant Charcot III" © Radio France - François Sauvestre

En 2019 la société de la famille Forest a accueilli 35 000 personnes à bord des deux gros bateaux sans compter la fréquentation des quatre petits semi-rigides. A partir de cette semaine, le "Commandant Charcot IV" va aussi naviguer, de quoi augmenter encore les cadences.