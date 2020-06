La relance Eco : En Béarn, Cyril Biraben soigne ses canards et son foie gras

Magrets, confits et foie gras sont restés actifs même pendant la période de confinement. La Maison Biraben poursuit un savoir-faire entamé en 1946 autour des produits locaux et de qualité.

Depuis l’après-guerre, la famille Biraben transforme les canards et les oies pour les sublimer et en faire un plat de fête pour nos papilles. Trois générations plus tard, Cyril Biraben est toujours sur le pont avec ses équipes pour poursuivre l’œuvre familiale. Et si depuis 1946, la tradition reste bien ancrée, elle s’est ouverte vers les produits de qualité du Sud-Ouest. « Nous faisons des conserves, du canard, de la volaille… Nous perpétuons la tradition depuis trois générations des bons produits du Sud-Ouest », explique le maître des cuisines Biraben.

Pendant le confinement, le confit et les foies gras se sont poursuivis. « On a des engagements avec nos producteurs. On a continué à fabriquer du confit, un peu plus de foie gras en conserves… Et nos boutiques sont restées ouvertes que ce soit Rue Bonado à Pau ou sous les Halles de Pau, aux halles de Nay ou à la boutique de Coarraze. Et on a fourni les grandes surfaces. »

Dans les restos en attendant les barbecues

Si les clients répondent toujours présents, Cyril Biraben attendait avec impatience la réouverture des restaurants, un lieu important de vente pour ses produits frais et gourmands. C’est désormais chose faite, en espérant que les clients soient bien au rendez-vous pour soutenir cette filière importante des produits locaux.

Dernière étape, le retour du soleil… et des barbecues. Magret, aiguillettes, volailles… y trouveront naturellement leurs places. De quoi déconfiner les papilles à travers des bons produits élevés chez nous et transformés grâce au savoir-faire bien installé de la famille Biraben.

Ecoutez et réécoutez La relance éco sur France Bleu Béarn

Retrouvez votre chronique « La relance éco » chaque jour à 7h15 sur France Bleu Béarn et en réécoute en cliquant sur ce lien.