La relance Eco : En Béarn et Bigorre, les Point Vert d’Euralis vous aident à bien jardiner

Ouvert pendant le confinement avec les Tables des Producteurs, les magasins Point Vert d’Euralis ont accueilli le flot de jardiniers de Bigorre et de Béarn. Et chacun a pu trouver son (bon) plant…

Quelques jours avant la fin du confinement, les jardiniers amateurs ou habitués ont bénéficié d’une bonne nouvelle : le déconfinement des ventes de plants de légumes. Et la ruée vers les magasins spécialisés ne s’est pas faite attendre.

Dans le groupe Euralis, les magasins Point Vert ont pu accueillir les amoureux du jardin en toute sécurité. Car bon nombre de ces magasins, installés en Béarn comme en Bigorre, étaient restés ouverts grâce à leur Table des Producteurs. « Sur 70 magasins, 35 sont équipés d’espace « La table des Producteurs ». 450 producteurs locaux viennent apporter leurs produits dans nos magasins. Et durant cette période de confinement, les consommateurs ont montré leur intérêt croissant pour ces circuits courts », explique Laurent Dubain, le directeur adjoint du groupe Euralis, en charge du Pôle Agricole.

Une activité réduite, mais qui a permis aux salariés des magasins Point Vert d’être prêts et équipés pour le retour des clients à la faveur du déconfinement. « Très tôt, il a fallu adapter nos magasins à la sécurité de nos équipes et de nos clients. Nos salariés ont été équipés et ils ont mis en place le respect des gestes barrières, avec notamment des sens de circulation. »

Des plants de tomates pour tout le monde

De quoi accueillir sereinement les jardiniers habitués, mais aussi les néo-jardiniers qui voulaient transformer un coin de leur terrain en jardin potager. « Il y a des plants de tomates pour tout le monde. Cet engouement majeur pour le jardinage et la production à la maison a fait qu’on a eu un peu de mal à suivre, mais tout est rentré dans l’ordre. »

