La relance éco : En Béarn, l’agence Twoday vous aide à (re)trouver l’amour

Quand on n’est pas un adepte des réseaux sociaux et d’internet, l’amour est parfois difficile à trouver… ou à retrouver. Et la période de confinement a peut-être exacerbé votre besoin d’une vie à deux. Pour y remédier, Olivia Calame gère une agence de « rencontres sérieuses » sur Pau et le Béarn depuis de nombreuses années.

Avec comme objectif principal, vous accompagnez sur le chemin d’une rencontre. « Ce sont souvent des personnes de plus de 50 ans, qui sont célibataires, divorcées ou parfois veuves », explique Olivia Calame. Des discussions avec ses candidats à l’amour permettent de voir quelles personnes pourraient leur correspondre. Mais aussi, pour les messieurs notamment, vérifier qu’ils sont bien dans une démarche de rencontre sérieuse, pour entamer une véritable vie à deux.

Un verre, un resto, une danse...

Un accompagnement de l’agence Twoday à Pau qui ira jusqu’au premier rendez-vous. Un verre, un restaurant ou une danse et l’alchimie devra faire le reste. Car l’accompagnement vers le chemin de l’amour retrouvé se fait à deux.

L’agence Twoday vous aidera à faire les premiers pas, souvent les plus difficiles quand il faut à nouveau plaire et séduire…

