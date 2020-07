La relance éco : En Béarn, le Cirque de Noël a besoin de votre soutien

Des fêtes de fin d’année sans la présence du Cirque de Noël, c’est inconcevable dans le Sud-Ouest. D’autant que cette institution balade sa bonne humeur, ses artistes et son chapiteau dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes depuis 1975. Mais cette année, le Cirque de Noël a besoin de vous dès cet été.

Jusqu’au 25 juillet, une cagnotte solidaire est mise en place sur la plateforme KissKissbankbank pour aider le Cirque de Noël à bien préparer les fêtes de fin d’année. « Le Cirque de Noël se bâtit huit à neuf mois à l’avance, grâce aux comités d’entreprise qui nous donne le socle financier pour bâtier le budget. Depuis le confinement, on a pris du retard. C’est 600 000 euros de budget annuel, sans parler des artistes qui viennent du monde entier », explique Karl Lassus, le directeur du Cirque de Noël, basé à Salies de Béarn.

Un soutien financier indispensable pour voir la magie de cette piste revenir durant les fêtes de fin d’année avec ses clowns, ses artistes et sa bonne humeur. Sous le chapiteau comme dans les espaces autour pour organiser les arbres de Noël des entreprises. « On va essayer de réinventer les choses. Mais on a aussi lancé cette opération « 45 ans pour le Cirque de Noël, 45 jours pour le sauver ». Cette année, on fait appel au public, mais on va aussi demander des subventions publiques, pour réaliser l’évènement. »

A chacun sa contribution. Même quelques euros permettront d’aider cet évènement et de soutenir ses artistes locaux et nationaux.

