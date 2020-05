La relance Eco : En Béarn, les Jardineries Boncap vous aident à bien cultiver votre jardin

Pour ceux qui ne voient pas leur jardin comme une perpétuelle perte de temps à tondre au lieu de bronzer, le retour vers la terre et le jardinage a été une occupation durant cette période de confinement… mais aussi lors des premiers jours, ensoleillés, du déconfinement. Et la Jardinerie Boncap, à Orthez, Bordères et Lescar, n’a pas dérogé à la règle. Les clients sont revenus très nombreux dès la réouverture des portes. A commencer par ceux qui veulent faire pousser des légumes dans leur jardin.

« Tous les légumes sont redevenus à la mode. Il y avait une attractivité du potager depuis deux - trois ans. Des personnes qui ne s’intéressaient plus au potager y sont revenus, sûrement parce qu’ils avaient le temps durant ce confinement », explique Jean-Philippe Bonnecaze, le dirigeant de la Jardinerie Boncap.

Un retour vers les plantes et les légumes qui s’est donc amplifié durant cette période, et pas seulement pour ceux qui ont du temps pour cultiver leur jardin. « Les gens essaient de faire avec la place qu’ils ont, quelques plants de tomates. La tomate, c’est le légume à la mode. Et c’est ludique avec les enfants. » Et même sur un morceau de terrasse ou sur un balcon, il y a toujours moyen de faire pousser quelques gourmandises qui agrémenteront vos assiettes.

En attendant, c’est autour des gestes barrières que tout le monde s’est retrouvé dans les jardineries. Chariots désinfectés, gel hydroalcoolique… mais aussi bons conseils que ces producteurs et vendeurs veulent continuer à prodiguer leurs clients.

