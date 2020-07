La relance éco : En Bigorre et en Béarn, un "coup de pouce vélo" pour vous remettre en selle

Le vélo, il paraît que ça ne s'oublie pas. Sauf qu'avec les années, les villes ont évolué et la pratique du deux-roues n'est pas toujours évidente. Avec le déconfinement, nombre d'entre vous ont décidé de laisser le plus possible la voiture au garage pour reprendre une bicyclette. Pour vous accompagner dans cette initiative, le Gouvernement a lancé l'opération nationale "Coup de pouce vélo".

Outre l'aide financière pour remettre en état votre vélo, le "Coup de pouce" vous accompagne aussi pour vous remettre en selle. Grâce à des stages organisés par des professionnels du deux-roues. En Bigorre comme en Béarn, Davys Jeune est l'une de ses moniteurs. Membre du Bureau Montagne des 3 Vallées, il organise des stages pour apprendre à circuler dans les villes.

Car depuis votre dernière montée sur un vélo en ville, la circulation a changé. Des rond-points, des pistes cyclables pas toujours sécurisées et des voitures plus nombreuses nécessitent parfois de prendre confiance ou de trouver de nouveaux repères. Sans oublier le casque obligatoire sur la tête (et dangereux sur les oreilles dans la circulation...).

Des stages ouverts à tous

Ces stages sont ouverts à toutes les générations, ne durent que quelques heures, et entrent dans l'accompagnement proposé par l'Etat. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le site et de choisir votre moniteur et votre horaire. Et vous pourrez vous forger de beaux mollets tout en améliorant votre bilan carbone !

