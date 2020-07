La Relance Eco: En Bourgogne l'hôtellerie de luxe retrouve des clients

Les touristes américains ou asiatiques ne sont pas là cet été, toujours bloqués à leurs frontières, mais certains établissements de luxe sauvent leur saison estivale grâce au retour de clients venus d'Europe du Nord.

Jean-Louis Botittgliero dirige le château Sainte Sabine, un hôtel 4 étoiles à Pouilly-en-Auxois, et l'Hostellerie de Levernois établissement 5 étoiles près de Beaune. Il assure retrouver des clients qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années.

Comment se passe votre saison estivale ? est-elle conforme à vos attentes ?

"C'est un redémarrage assez fulgurant. On a passé 3 mois très compliqués. où nous étions dans une grande incertitude Merci aux aides qui nous ont été accordées, même s'il faudra les rembourser. La Bourgogne est une terre de passage, et une grosse partie de notre clientèle vient du nord de l'Europe: La Belgique, le Luxembourg, Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, quelques personnes du Royaume-Uni."

"Toute cette clientèle là prend habituellement l'avion , mais là ils voyagent en voiture pour aller rejoindre leurs lieux de villégiatures dans les Alpes ou en Provence. On retrouvé une clientèle que l'on ne voyait plus depuis quelques temps, et on a récupéré peut-être une clientèle qui nos manquait et qui a remplacé cette clientèle américaine ou asiatique. Pour l'instant , les 3 prochains mois sont très encourageants, avec un niveau d'activité identique a l'année dernière sur la même période."

L'hostellerie de Levernois, établissement 5 étoiles - DR

Quel est votre taux de réservation ?

"On retrouve des taux de 80 à 90 % "

Au bout du compte, est ce que cela compense la période de confinement ?

"Non absolument pas . On a perdu 3 mois de chiffres d'affaires. Et ce qui n'a pas été vendu ne peut pas se rattraper. Même si on est complet, je ne peux pas vous vendre la période d'une chambre qui serait restée vide pendant plusieurs jours. Ce qui est passé est passé. Les 3 mois de chiffres d'affaires sont perdus, voila pourquoi on essaie de faire feu de tout bois. On augmente notre nombre de jours d'ouverture. Par exemple, le bistrot de l'Hostellerie fermait deux soirs par semaine, là on est ouverts tous les jours. Quant au restaurant gastronomique, on a ouvert d'autres salles pour compenser la distanciation entre les tables. On estime qu'on va malgré tout perdre 25% à 30 % de chiffres d'affaires. Il faudra voir comment va se passer l'automne, c'est là la grande inconnue, la grande interrogation."