"La relance éco" : en Bretagne, Cool Roof peint les toits en blanc pour faire baisser les températures

"Toit blanc, frais dedans", c'est le slogan de l'entreprise Cool Roof France. Basée au Faou (Finistère), l'entreprise propose de rafraîchir les bâtiments, en repeignant leurs toits en blanc. Antoine Horellou, le directeur de Cool Roof France explique que l'idée est "d'avoir un niveau de confort acceptable, dans les périodes de surchauffe".

Un toit blanc pour diminuer la température à l’intérieur

Avec ses équipes, il a développé un processus qui fait chuter les températures dans les bâtiments : "On fait avec une solution technique assez simple, on éclaircit les bâtiments pour limiter l'échauffement solaire. Les bâtiments sont essentiellement noirs ou métalliques, les toits en particulier sont noirs. Le noir transforme l'énergie solaire en chaleur, qui est transmise dans le bâtiment. Nous, on peint ce bâtiment en blanc, on a développé un revêtement écologique qui permet de limiter les surchauffes".

Une solution passive

Il donne l'exemple d'une péniche-hôpital, traitée il y a deux ans, à Paris : "Les malades subissaient jusqu'à 45 degrés de température, avec notre solution, ils sont redescendus à moins de 30 degrés. Ils ont gagné 15 degrés, donc l'impact est radical ! En plus c'est une solution passive, sans climatisation, sans consommation d'énergie."

Le confinement a permis aux partenaires de Cool Roof de prendre le temps de plancher sur les dossiers. L'entreprise embauche 15 employés à plein temps, auxquels s'ajoutent les ouvriers sur les chantiers, et se montre positive quant à la reprise.