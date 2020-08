"La relance éco" : En Bretagne, la conserverie du "Pâté d'cochonne" s'agrandit

Secret de famille, c'est l'histoire de deux sœurs, Sandra et Sarah. L'entreprise lancée il y a 15 ans à Châteauneuf-du-Faou a bien grandi et embauche désormais six personnes à temps plein, que viennent renforcer des saisonniers à Noël.

La reprise cet été après deux mois de confinement compliqués

"L'essentiel de notre activité c'est de _distribuer nos produits dans les épiceries fines_, les caves, magasins de produits régionaux et quelques jardineries, explique Sandra Kerloc'h. Toutes ces boutiques ont fermé pendant deux mois. Mars a été compliqué, avril a été un vrai trou d'air. Mais on a la chance de travailler aussi pour des éleveurs et ces gens là sont revenus vers nous au mois de mai puisque les particuliers sont venus acheter à la ferme. Ils ont eu besoin de terrines, donc on a pu reprendre les productions".

L'activité est donc repartie, et la conserverie va s'agrandir. Une nouvelle zone de stockage doit voir le jour l'année prochaine, avec la pose de la première pierre au mois de janvier. Il permettra de mieux stocker les matières premières, pour éviter d'être dépendant des fournisseurs, et donc de subir les ruptures de stock.