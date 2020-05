La relance éco : en Bretagne les brasseurs de bière attendent l'ouverture des bars

Cet été 2020, n'aura pas la même saveur pour les brasseurs de bière en Bretagne. Les festivals sont tous annulés et les bars ne devraient rouvrir que début juin. Une économie a l'arrêt depuis la mi-mars et des répercussions importantes sur la filière.

Le Covid-19 a mis à mal l'économie de la bière locale en Bretagne. Depuis la mi-mars, les bars, les cafés et les restaurants sont fermés. Tour à tour les responsables de festivals ont annulé les événements de l'été 2020. Un manque à gagner énorme pour les brasseurs locaux.

Les bars c'est 70 % de notre business.

Après deux mois enfermés à la maison, vous rêvez peut-être d'une pression bien fraîche dans votre bar préféré ? Sachez que les brasseurs bretons rêvent de vous la fournir. A l'image de Stéphane Le Boucher, co-gérant de la brasserie Skumenn dans l'agglomération rennaise. "Tous nos client, bars et restaurants sont fermés. Ça s'est arrêté net. En temps normal, ça représente 70% de notre business".

Mais ce gérant breton à réussi à sauver les meubles grâce au circuit court. "On a mis en place un système de vente à emporter, à la manière d'une drive et on a aussi proposé la livraison a domicile, ce qui a permis de maintenir une activité."

A Guer dans le Morbihan, les responsables de la brasserie "La tête dure", qui produit exclusivement des bières biologiques, accusent le coup. Les fûts s'entassent, mais heureusement la grande distribution a permis d'amortir le choc raconte Yannick Légo le gérant : "au début de notre activité on a décidé de diversifier le plus possible notre offre, pour limiter les risques. Sur la période mars/avril c'est ce qui nous a permis d'avoir une progression même si l'activité bar était réduite à néant."

Sur Rennes, il n'y a plus d'étudiant.

Ce brasseur redoute surtout les mois à venir : "il y a de la perte, et ce n'est pas terminé. Est ce que les consommateurs vont retourner dans les bars immédiatement ? Ce n'est pas sûr. Puis il va y avoir les distanciations sociales, donc moins de monde dans les bars. On devait embaucher en fin d'année, ça ne va pas être possible. On va geler nos investissements pour l'année 2020-2021. Ça aura forcement des conséquences sur nos fournisseurs..."