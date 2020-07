La relance éco : en Bretagne, les Spots Nautiques innovent avec le Wing-Foil

Certains Spots Nautiques, des centres présents sur toute la Bretagne, auraient dû ouvrir durant le confinement. Ils ont bien sûr gardé portes fermées et comptent désormais sur le Wing-Foil pour attirer de nouveaux vacanciers.

Si les touristes sont bien arrivés depuis quelques jours en Bretagne, ils ont manqué pendant plusieurs mois ! Cela s'est ressenti notamment dans les Spot Nautiques, ces centres de locations, de cours particuliers ou de baptême de voile, présents un peu partout en Bretagne. Sur les 37 centres, certains auraient dû ouvrir dès avril et mai, pour les grands ponts.

"On pourrait rattraper la perte d'activité sur la période d'automne, septembre, octobre et novembre", envisage Patrick Bernard, le président de la commission Spots Nautique à la Ligue Bretagne de Voile. "C'est-à-dire que _les sites restent ouverts un peu plus tard que les autres années_."

Le Wing-Foil, la nouveauté de l'année dans les Spots Nautiques

Alors pour attirer de nouveaux clients, les Spots Nautiques ont lancé des campagnes de communication, dans la presse, les réseaux sociaux mais aussi leur site internet, "pour qu'ils puissent avoir l'information qu'il y a des centres près de là où ils sont." Autre nouveauté, qui devrait attirer les curieux et les plaisanciers, en plus des traditionnelles locations pour la balade, des séances de coaching, d'initiation ou de de perfectionnement, les Spots Nautiques misent sur le Wing-Foil, le dernier né des sports de glisse !

"C'est un flotteur avec un foil. Au lieu d'avoir une voile de planche traditionnelle, c'est une aile qui ressemble à un petit deltaplane triangulaire. C'est une sensation très légère, donc c'est assez amusant !" Le Wing-Foil est à découvrir à Plougonvelin, Fréhel, Saint-Lunaire ou encore Carnac cet été, pour un prix de 80 à 85 euros l'heure de coaching. Ajoutez aussi le surf électrique, "on a plein d'innovations au niveau nautique", assure toujours Patrick Bernard.

Un bon début de saison

Les touristes eux sont déjà au rendez-vous depuis quelques semaines, assure le président de la commission Spots Nautiques. "Le début de saison a commencé réellement début juin. Ça a démarré fort dès les premiers week-ends car tout le monde avait besoin d'aller sur l'eau, donc _pour le moment le début de saison est bien parti_, malgré la perte d'activité en avril et en mai."