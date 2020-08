La relance éco : en centre-ville d'Amiens, l'enseigne Monsieur Bricolage n'a pas connu de baisse d'activité

Alors que les soldes d'été se terminent ce mardi, les magasins de bricolage font partie des rares commerces à avoir pu rester ouverts pendant le confinement. A Amiens, le magasin Monsieur Bricolage, situé en centre-ville à la place de l'ancienne quincaillerie Désérable, a donc continué à accueillir des clients pendant une partie du confinement. Et a réussi à ne pas perdre de chiffre d'affaires, comme l'explique son directeur, Cédric Dufour.

Les soldes d'été se terminent ce soir. Quel bilan en tirez-vous dans votre magasin ?

Un bilan plutôt mitigé puisqu'en fait les soldes n'ont pas été aussi florissants que les autres années. Pourquoi ? On ne sait pas. Les clients ont été un peu absents et n'ont pas fait les soldes comme ils auraient dû le faire ou l'ont fait les autres années.

Les magasins de bricolage ont fait partie des rares à pouvoir ouvrir pendant le confinement. Comment s'est passée cette période pour vous ?

Une période très compliquée comme tout le monde, mais globalement on s'en sort plutôt bien. On a eu la chance de pouvoir ouvrir. On a observé beaucoup de nouveaux clients. Des gens qui avaient l'habitude d'aller à l'extérieur ou qui n'habitaient pas le centre-ville. Dons l'avantage, c'est que les gens ont pu découvrir notre magasin. Ils étaient souvent surpris de trouver un magasin aussi grand en centre-ville, puisqu'on a 3 000 m² de surface de vente, 35 000 références donc on a la même gamme que nos concurrents. On a eu beaucoup de clients pendant cette période. Principalement pour de la peinture. Après, ce sont tous les travaux habituels, un peu de jardinage, mais beaucoup de travaux de réparation ou de rénovation. On a eu énormément de mal à se faire approvisionner, encore maintenant. Les délais de livraison en ce moment sont au minimum du double, voire le triple par rapport à d'habitude.

Sur votre chiffre d'affaires, avez-vous pu observer une hausse ou une baisse d'activité ?

Nous avons été fermés pendant une partie du confinement. Malgré tout, les jours d'ouverture ont été très actifs, on a eu beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, le bilan est neutre, c'est-à-dire qu'on a récupéré le retard de chiffre d'affaires qu'on a eu à cause de la fermeture pendant le confinement. Aujourd'hui, on est à l'équilibre, on est au même chiffre que l'année dernière, ce qui pour nous est très rassurant puisque cela veut dire que l'entreprise est saine, viable et que tout va bien pour nous.

Ecoutez l'intégralité de l'interview de Cédric Dufour :