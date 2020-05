La relance éco : en Charente, la pantoufle se déconfine

Dans les 600 mètres carrés d'atelier de cet ancien garage, "L'Atelier charentais" a commencé sa production de pantoufles, le jour du déconfinement, le 11 mai. Avec l'ambition de faire oublier le fiasco de "La Manufacture charentaise", holding de quatre anciennes fabriques de pantoufles traditionnelles, mise en liquidation en novembre dernier.

Olivier Rondinaud et Michel Violleau, deux anciens cadres de "La Manufacture charentaise, aujourd'hui co-gérants de l'Atelier Charentaises © Radio France - Pierre MARSAT

La date de lancement était prévue le 1er avril, mais le coronavirus en a décidé autrement. Du coup, les dirigeants de l'entreprise ont eu plus de temps pour préparer les derniers détails. Au total, aujourd'hui 12 salariés et les deux gérants ont pris leurs marques dans l'atelier. Les mesures barrières contre le COVID sont respectées (masques, gel hydro alcoolique, eau de javel, et panneaux en plexiglas que la communauté de communes va installer ce mard)i.

Le tissu destiné à la confection des charentaises © Radio France - Pierre MARSAT

La production monte en puissance depuis le 11 mai. Toute la semaine dernière, les effectifs ont régulièrement augmenté. La première commande, sera livrée à domicile ce mardi. L'objectif de production est déjà fixé pour les semaines à venir : 500 à 600 paires par jour d'ici un mois.

Les premières paires de charentaises fabriquées par l'Atelier, et signées par tous les salariés © Radio France - Pierre MARSAT