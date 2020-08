La relance éco : en Charente, la restauration d'entreprise touchée de plein fouet par la crise sanitaire

En Charente, à Feuillade, au sud de La Rochefoucauld, "La cuisine de Pauline" est une jeune entreprise qui a pour principaux clients les sites Hermès de Montbron et Nontron, et quelques particuliers. Toute l'activité de plateaux-repas s'est arrêtée brutalement au mois de mars avec le confinement.

Pauline Gourinchas a créé son entreprise de traiteur, "La cuisine de Pauline", à Feuillade, il y aura 3 ans en Octobre. Spécialités : traiteur pour particuliers sur commandes, et livraisons de plateaux-repas en entreprises. Elle a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Les principaux clients de Pauline : les sites Hermès à Montbron en Charente, et Nontron en Dordogne (350 salariés chacun). Toute l'activité s'est arrêtée au mois de mars, avec le confinement. Depuis le déconfinement, à la mi-Mai, les affaires n'ont pas vraiment repris. Toujours à cause de la crise sanitaire. Pour l'aider à surmonter cette mauvaise passe, Pauline Gourinchas, avec le soutien du maire de Feuillade, a fait une demande de subvention auprès de la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord, pour un montant de 1000 euros. La réponse de la communauté de communes est attendue courant septembre.