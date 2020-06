"La relance éco" : en Charente, la viticulture se déconfine

En Charente, les grosses maisons de négoce ont bien sûr durement souffert du confinement pendant deux mois. Il est trop tôt, quelques jours après la réouverture des bars et des restaurants, pour savoir si la reprise aura lieu. Pour les petits producteurs, c'est sans doute encore plus difficile.

Quelques jours avant le confinement général, le 13 mars dernier, Amy Pasquet nous faisait part de ses inquiétudes après la décision de son pays natal, les Etats-Unis, d'interdire l'entrée sur le territoire américain des voyageurs en provenance d'Europe. Heureusement cette mesure d'interdiction n'a touché que les personnes, pas les marchandises, et une cargaison de bouteilles de cognac venues du Domaine Pasquet à Eraville, près de Châteauneuf-sur-Charente, a pu entrer aux Etats-Unis. Mais c'est sur le marché français que la situation s'est compliquée, avec le confinement pendant deux mois. Les bars, les cafés et les restaurants étaient fermés.

La gamme des cognacs Pasquet © Radio France - Pierre MARSAT

Les exportations ont pu se faire vers la Russie, où les magasins sont restés ouverts. Mais pour le marché italien par exemple, la situation était similaire à la France. Depuis le déconfinement, à la mi-Mai, quelques commandes sont arrivées. Les cafés et les restaurants sont rouverts depuis tout juste une semaine : c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais déjà, les commandes reviennent en force, avec les clients fidèles et les distributeurs partout en France. Le Domaine Pasquet compte aussi sur les visites de la boutique et du vignoble pour vendre du cognac et mieux se faire connaître.

Le vignoble à Eraville © Radio France - Pierre MARSAT