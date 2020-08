La relance éco : en Charente, "Le potager d'à côté" vend en circuit court dans toute la France

Pas la peine d'avoir un très grand jardin, et des centaines d'arbres fruitiers ou un immense potager. Si vous êtes gourmand des produits de vos jardins, mais qu'il y en a un peu trop pour votre appétit et celui de votre famille, alors vous pouvez participer au "Potager d'à coté". Il y a aussi des maraîchers qui proposent leurs produits sur "Le potager d'à côté". Mais la grande majorité des 300 producteurs sont des particuliers. De leur côté, les utilisateurs apprécient ce système de circuit court qui évite en plus le gaspillage. Et on peut faire un circuit court à l'autre bout de la France, grâce à un réseau de producteurs locaux.

Virginie Broncy, présidente de la société "Le potager d'à côté" © Radio France - Pierre MARSAT

Pour autofinancer son modèle économique créé en 2018, la société "Le potager d'à côté", dont Virginie Broncy est la présidente, prend une participation de 10% sur chaque vente. Mais l'entreprise a curieusement bien passé la période de confinement, de mars à mai. Paradoxalement, l'activité a plutôt décru avec le déconfinement. La période estivale, riche en fruits et en légumes dans nos jardins, permet d'espérer un nouveau rebond. Avec 6000 utilisateurs à ce jour, des clients aux 4 coins de la France, on est loin des 100 000 clients nécessaires pour autofinancer le "Potager d'à côté". Mais c'est un concept qui répond pourtant aux besoins et aux envies des consommateurs, sur fond de coronavirus.