La relance éco : en Charente, les carrières repartent depuis la reprise des chantiers

Avec une centaine de salariés, le groupe AUDOIN rayonne dans tout le département de la Charente. Et au-delà. Vingt sites d'exploitation sont disséminés en Charente, Charente Maritime et Gironde. Mais le siège social est basé à Graves-Saint-Amant, près de Châteauneuf-sur-Charente, une commune qui tire d'ailleurs son nom de l'exploitation des graviers. Au moment du confinement, à la mi-mars, il a fallu d'abord calmer un début de panique, pour organiser le travail des salariés en toute sécurité.

Stocker pour répondre ensuite à la demande des chantiers

Ensuite, il n'était pas possible de livrer des matériaux pour la construction de routes ou d'immeubles. Malgré tout, la production en interne n'a pas cessé : il fallait stocker pour prévoir l'avenir. Et c'était une bonne stratégie, car tout est reparti au grand galop à la reprise des chantiers, au mois de juin. Difficile maintenant de savoir de quoi demain sera fait, comment finir l'année et débuter l'exercice 2021.

La carrière Audoin à Graves-Saint-Amant © Radio France - Pierre MARSAT