"La relance éco" : En Charente, les pensions pour chiens et chats attendent la reprise du tourisme

C'est un secteur économique qui a beaucoup souffert de la crise du COVID-19 et de la période de confinement : les pensions pour chiens et chats. De mi-Mars à mi-Mai, pas un chien, pas un chat. Et ça redémarre tout doucement, depuis quelques jours, en relation directe avec le secteur du tourisme.

A Jauldes, hameau de Treillis, à une vingtaine de kilomètres au Nord d'Angoulême, les aboiements sont beaucoup moins nombreux que d'habitude à cette époque de l'année. "Animals Cottage" est à la fois une pension pour chiens et chats et toilettage, et un élevage de chiens colleys et bobtails. Pour la gérante, Danielle Pezet, l'année 2020 sera à marquer d'une pierre blanche, avec le confinement et l'arrêt brutal de l'activité de l'entreprise à la mi-Mars.

Timide reprise pour l'instant

Depuis le déconfinement, à la mi-Mai, les affaires reprennent. Mais très timidement. Et à l'approche de l'été, ça commence à bouger. L' activité des pensions pour chiens et chats est très dépendante du secteur du tourisme. Il y a ceux qui ne savent pas encore quand ils vont partir en vacances, et ceux qui ont déjà pris leurs vacances au moment du confinement. Généralement, en avril et mai, on prépare juin, mais attention aux examens. En juin, on prépare juillet, mais la fermeture des écoles repousse à la mi-juillet. Et ça se termine en septembre ou octobre. Impossible de savoir comment ça va se passer cette année.

La gérante d' "Animals Cottage" à Jauldes, avec Ollie © Radio France - Pierre MARSAT