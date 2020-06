"La relance Eco" : en Charente, les vacances en France boostent les ventes de camping-cars

Sur la zone industrielle de la Croix Blanche à Soyaux, Naulin Caravaning vend et loue des camping-cars depuis plus de 50 ans. Le début de l'année a été très difficile, avec deux mois au point mort, de mi-Mars à mi-Mai. Au plus mauvais moment : c'est l'époque où on achète des camping-cars. A cause du confinement, la concession charentaise s'est retrouvé avec 15 véhicules achetés qui n'ont pu être livrés. C'est un manque à gagner important, quand on sait que le prix de vente moyen d'un camping-car se situe entre 30 000 et 40 000 euros.

Vacances en France

Depuis le 11 mai, ça va beaucoup mieux pour le vendeur de camping-cars : les clients reviennent, et quasiment aussi fort que d'habitude à cette époque de l'année. Il faut dire que la consigne du gouvernement de rester en France pour les vacances d'été a bien aidé les professionnels du secteur. Le carnet de commande, pour le mois de mai, correspond à un mois de mai classique, avec 3 à 4 camping-cars vendus par semaine. On est actuellement sur le même volume de ventes.

Des camping-cars à vendre sur le parking de la concession © Radio France - Pierre MARSAT