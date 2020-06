"La relance éco" : en Charente-Maritime, les centres de thalassothérapie "très confiant" pour la saison

Les hôtels spa et centres de thalassothérapie rouvrent après trois mois de fermeture. Il y a cinq centres de thalassothérapie en Charente-Maritime et trois centres thermaux. Tous n'ont pas encore redémarré, mais ils sont, en tout cas, très contents de reprendre leur activité.

Les centres de thalassothérapie travaillent tous d'arrache-pied pour rouvrir le plus vite possible en ce moment. Certains l'ont déjà fait, d'autres vont attendre jusqu'à mi-juillet. Tous n'ont qu'une hâte, revoir leurs clients. C'est notamment le cas de Didier Gireau, le directeur de l'Atalante à Sainte-Marie de Ré. C'est aussi le vice-président du Syndicat national professionnel des Thalasso. "On croule sous les demandes donc ça, c'est plutôt optimiste", se réjouit-il.

Les dirigeants sont aussi très contents de revoir leurs salariés qu'ils n'ont pas vus depuis trois mois. "Ils sont tous très contents de reprendre le travail. Ils savent très bien que dans un groupe tel que le nôtre, _on prend toutes les mesures possibles pour leur sécurité et leur protection_", assure Carole Durivaud, la responsable thalassothérapie du Novotel Thalassa Oléron à Saint-Trojan-les-Bains.

Les gestes barrières mis en place

Pour accueillir de nouveaux tout le monde dans les meilleures conditions possibles, les centres réfléchissent à mettre en place les gestes barrières et les mesures sanitaires. Cela, dans tous les lieux des centres, que ce soit dans la partie hôtel, la partie restaurant et surtout dans la partie soins. "C'est la désinfection, par exemple, de tout l'environnement de travail, de toute la cabine, des poignées de portes, des tables de massages, des instruments utilisés... Il y aura aussi l'équipement de protection, à la fois pour nos clients et pour les praticiennes, donc port du masque et les visières en cas de besoin pour certains soins", explique Carole Durivaud. Avec ces règles, forcément, il y aura moins de soins, mais du coup, les centres vont essayer d'élargir leurs horaires pour pouvoir accueillir tous les clients.

Une arrière saison prometteuse

Pouvoir accueillir tout le monde est très important pour Didier Giraud. Il voit des perspectives très bonnes pour la suite de la saison. "Je suis prudent sur les mois de juillet et août. En tout cas la tendance est plutôt bonne. Par contre, _je suis très très confiant sur les mois à partir de septembre_", espère-t-il. Octobre, pour les centres de thalassothérapie, est le deuxième mois le plus important, après mars. Ils ont donc une vision du futur très positive.