La relance éco : en Charente, une entreprise de plasturgie se remet du confinement en signant de gros contrats

Avec ses deux entreprises de plasturgie, 5 MC pour les plastiques traditionnels et ABC pour des plastiques bio non issus du pétrole, Jérôme FERTIN a une activité industrielle très diversifiée. Ses principaux clients, des grands groupes aéronautiques ou automobiles ont été arrêtés, d'autres ont réduit leurs commandes, et d'autres encore (dans le domaine médical) ont été réquisitionnés. Résultat : pas ou peu de rentrées d'argent pendant plusieurs mois.

Le PDG de 5MC à Mansle, Jérôme Fertin © Radio France - Pierre MARSAT

Aujourd'hui, près de 3 mois après le déconfinement, avec 53 salariés et 12 intérimaires, ça repart tout doucement. Pourtant, les projets sont nombreux : l'entreprise collabore avec le groupe PSA pour le nouveau moteur 3 cylindres essence des petites voitures PSA. Autre marché : l'aéronautique et Airbus, pour le programme satellites et pour la fusée Ariane. Ce sont de beaux contrats qui ne permettront pas malheureusement de rattraper le manque à gagner du printemps. Malgré tout, 2021 devrait voir arriver la production de capsules de café, pour une marque allemande : des dosettes en matière biosourcée, biodégradable et biocompostable qui ne laisseront aucune trace dans la nature.

Un casque d'équitation fabriqué par 5MC à Mansle © Radio France - Pierre MARSAT