"La relance éco" - En Corrèze, Bernier Service vend deux produits prisés pour les mesures sanitaires

" On a réussi à maintenir le cap et même à faire remonter notre chiffre d'affaires par rapport à celui de mars qui a été très difficile ". François Bernier, le patron de l'entreprise Bernier Service installée à Mansac, dans l'ouest du bassin de Brive, ne le nie pas : la commercialisation de produits liés aux impératives mesures sanitaires est une vraie opportunité alors que son coeur de métier est normalement la maintenance des chariots de la grande distribution.

Une borne d'hygiène trois en un

" Nous vendons deux types de produits " qui rencontrent pas mal de succès. Le premier est " une borne trois en un ". Une borne d'hygiène qui permet de distribuer, sans avoir à la toucher, une dose de gel hydroalcoolique, mais aussi de retirer une lingette pour nettoyer n'importe quel support, et une poubelle pour la récupérer. Appareil " haut de gamme et de très bonne qualité " fabriqué en Allemagne dont il est le distributeur exclusif en France, commercialisé un peu plus de 1.300€, et déjà écoulé à plus de 500 unités. " Nous avons déjà équipé un grand nombre d'hyper et de supermarchés du Sud-Ouest " dit-il, " mais aussi la CCI de Brive, le pôle bois de Tulle, un hôtel de Brive, ou encore en région parisienne dans divers magasins ". Cela intéresse encore bien d'autres structures qui accueillent du public avec des points de contact partagés qui nécessitent des désinfections fréquentes.

Des cloisons sanitaires, notamment pour respecter la distanciation

Le deuxième produit vendu s'apparente à des cloisons sanitaires, déclinables en trois versions. " Toutes permettent, dans un même espace, de créer des îlots " pour faciliter la distanciation physique explique François Bernier, qui indique que des restaurateurs locaux ont fait part de leur intérêt en vue d'une prochaine réouverture. " Vu les contraintes qui leur seront a priori demandées, ce sera une solution idéale pour leur éviter de perdre des mètres carrés au sein de leur établissement " dit-il car le produit permet ainsi de cloisonner les tables entre les unes et les autres, " sachant que cela peut être peint pour être habillé aux couleurs d'un restaurant par exemple ".

Bernier Service commercialise des cloisons sanitaires - capture d'écran Bernier Service

Alors que l'entreprise a connu un sérieux coup d'arrêt au début du confinement, " nous avons eu 50% du personnel en chômage partiel car notre activité de maintenance partout en France, avec des camions ateliers, était quasi impossible en raison de la fermeture de la restauration et de l'hôtellerie en très grande partie ". Mais, à présent, François Bernier fait savoir " que tout le monde a repris sauf deux personnes qui vont le faire sous peu ".