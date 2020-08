La relance éco : en Corrèze, l'activité canoë surfe sur la vague touristique

En Corrèze, les activités de tourisme et loisirs profitent du boom de la fréquentation de l'été. L'activité canoë-kayak en est un bon exemple : les bases de loisirs ont accueilli un public nombreux et motivé. Exemple avec le club Vézère Passion à Uzerche.

Les premiers bilans n'en font pas mystère : la saison estivale 2020 sera un très cru en Corrèze. Et de nombreuses activités en profitent, comme la base de loisirs Vézère Passion à Uzerche, dont la spécialité est la pratique du canoë-kayak.

Alors que sa saison n'est pas tout à fait terminée, Marc Brossard, le gérant, le note d'ores et déjà : "nous avons fréquentation en hausse significative, depuis le début mois de juillet. Ce sera une très bonne saison".

Les gens sont très heureux de découvrir la Corrèze, ils sont charmés

Particularité cette année : la clientèle est en grande majorité française car, en raison de la crise sanitaire, les touristes étrangers sont beaucoup moins présents que ces dernières années et les touristes français sont beaucoup plus restés...en France ! "Nous avons un large public local" atteste Marc Borssard "mais aussi venu des quatre coins de la France : bien sûr le nord de la France et la région parisienne, mais aussi en provenance de Lyon, et ça c'est nouveau. On a le sentiment que les gens sont vraiment moins partis à l'étranger et ont cherché à découvrir l'intérieur du pays et des territoires qu'ils connaissaient moins. C'est réjouissant car les gens sont très heureux de découvrir la Corrèze, ils sont charmés".

Evidemment, le contexte sanitaire a obligé tous les professionnels de loisirs à adapter leur fonctionnement : nettoyage du matériel, distanciation, etc... "Mais dans nos activités 'nature', nous avons été moins impactés" se réjouit Marc Brossard. "Nos clients pratiquent souvent en individuel et on passe à côté de contraintes bien plus difficiles à gérer que pour des activités intérieures" !