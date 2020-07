La relance éco : en Corrèze, l'hippodrome de Pompadour s'apprête à retrouver son public

Après le confinement et les courses huis clos, l'hippodrome de Pompadour, en Corrèze, sera autorisé comme les autres hippodromes de France, à retrouver du public, à partir de samedi. Avec deux temps forts de l'été, le 14 juillet et le 15 août.

C'est un peu la phase trois qui démarre ce samedi pour l’hippodrome de Pompadour. Après deux mois à l'arrêt du 17 mars au 11 mai, le site de 30 hectares, situé à Arnac-Pompadour (Corrèze) a d'abord été autorisé à accueillir des courses à huis clos. Il y en a eu quatre, avec "un cahier des charges extrêmement rigoureux pour respecter les consignes sanitaires" explique le directeur du site, François-Xavier Juny. "Il y avait seulement les chevaux, les entraîneurs, les jockeys, le staff médical, les commissaires et l'organisation".

Quatre courses sans public et donc sans parieurs, ce qui prive l'hippodrome de ses principales ressources, la billetterie et le jeu, puisqu'il n'est pas autorisé à lancer des paris en ligne. Ces dates lui ont donc fait perdre de l'argent, mais permis d'entretenir l'éco-système, de verser des primes de victoire aux propriétaires et aux entraîneurs. Pour éviter qu'ils ne mettent la clé sous la porte, et pouvoir les retrouver dans les prochains mois. "Il fallait que la filière reprenne et on voulait être un acteur de cette reprise", résume le directeur de l'hippodrome, bien content tout de même de retrouver le public.

Le site de Pompadour s'apprête à nouveau à recevoir du public. © Radio France - Nicolas Blanzat

Cette date tant attendue, cette phase trois, c'est donc le 11 juillet. Une autorisation, comme tous les hippodromes de recevoir du public, dans la limite de 5 000 personnes, avec une demande obligatoire à la Préfecture, si la jauge de 1 500 personnes est atteinte. Sur les neuf réunions prévues jusqu'au 6 septembre, deux pourraient dépasser les 1 500 personnes. Le premier grand rendez-vous, c'est dès mardi, pour le 14 juillet. Et François-Xavier Duny est circonspect. "Je ne sais pas du tout comment va se dérouler le 14 juillet. J'ai du mal çà imaginer si les personnes vont vouloir venir sur l'hippodrome. On sera bien vigilant à respecter les consignes de sécurité".

Le défi du 15 août

Une réunion qui servira aussi de préparation pour le plus grand rendez-vous, le 15 août, pour le fameux cross de Pompadour. "C'est vraiment une 'journée cheval', qui démarre avec la messe Saint-Hubert sur l'hippodrome, qui se termine avec un concours hippique, avec bien sûr, les grandes courses de Pompadour l'après-midi", décrit son directeur. Un rendez-vous qui se court habituellement devant 4 000 ou 4 500 personnes, très proche de la jauge des 5 000, pour lequel François-Xavier Duny promet de "tout faire pour respecter les consignes".

Mais la date est cochée, et le patron du site se félicite de revoir du public, sur son hippodrome, où "on court depuis presque 200 ans", et qui "c_ontribue largement au développement économique de Pompado_ur". "Aller à l'hippodrome, c'est comme aller voir un match du CA Brive ou du CSP Limoges", conclut-il.