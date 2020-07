La Relance éco en Corrèze : un salarié de BorgWarner lance sa propre entreprise, C2Xplore

Christian Flandrinck s'apprête à lancer "C2Xplore", une société qui va louer et vendre des "campers", des mini-caravanes "off-road", et du matériel de bivouac. Particularité : l'homme qui lance ce projet est salarié de BorgWarner, le sous-traitant auto d'Eyrein, dont le site doit fermer en 2022.

En Corrèze, Christian Flandrinck s'apprête à lancer "C2Xplore", une société qui va louer et vendre des "campers", des mini-caravanes "off-road", et du matériel de bivouac. Particularité : l'homme qui lance ce projet est salarié de BorgWarner, le sous-traitant auto d'Eyrein, dont le site doit fermer en 2022, la dorection du groupe l'a annoncé la semaine dernière.

En fait, c'est un simple hasard du calendrier. Evidemment, le projet de Christian Flandrinck est bien antérieur à la crise sanitaire comme à l'annonce brutale de la fermeture du site de BorgWarner. "Avec ce qu'on sentait venir chez BW, on avait décidé, avec ma compagne, de créer cette société, mais là ça va l'accélérer, forcément", dit-il. Du coup, cela devient une vraie reconversion pour cet homme passionné de tourisme en pleine nature, ce qui a d'ailleurs guidé son projet.

Un outil pour du tourisme nature, avec un peu de confort

Car l'entreprise C2Xplore, en cours de création, va louer et vendre ce qu'on appelle des "campers", des mini-caravanes en quelque sorte, ainsi que du matériel de bivouac. Ces caravanes "off-road" sont "des _petites caravanes, sans douche, sans toilettes, mais avec un lit_, ce qui évite de monter et démonter une tente par exemple, ce qui donne un peu de confort lors de votre bivouac. Il y a aussi une mini-cuisine à l'arrière, ce qui permet de cuisiner en pleine nature", explique Christian Flandrinck. Ce sont des "véhicules minimalistes comme le sont les Vans, mais ici l'avantage est que vous pouvez décrocher votre maison et continuer à vous balader juste avec votre véhicule", précise-t-il.

La société C2Xplore, en cours de constitution, cherche maintenant à boucler son financement pour lancer son activité, d'où l'inscription sur une plateforme de financement participatif*, pour "compléter le financement en propre, pour faire notamment un stock de matériel". Christian Flandrinck aimerait lancer l'activité dès que possible, bien conscient que "la société ne dégagera pas de salaire sur deux ans". Deux ans, c'est précisément le délai au terme duquel est prévue la fermeture effective du site Borg Warner d'Eyrein...

* > C2Xplore lance un financement participatif sur la plateforme kisskissbankbank.