"La relance éco" - En Corse, un grossiste en produits de la mer qui revoit ses objectifs à la baisse

Corse Marée, entreprise de produits de la mer en gros, emploie 11 salariés et approvisionne habituellement 400 restaurants et hôtels, situés entre la Balagna et Purtivechju, en passant par la région bastiaise et le Nebbiu. Son chiffre est en chute libre : -95% en avril et mai. Et les inquiétudes restent nombreuses, malgré la reprise d’activité du secteur de la restauration.

Pendant les 80 jours de quasi inactivité, seulement trompée par de la vente à emportée aux particuliers et professionnels, les salariés ont bénéficié du chômage partiel, et les dirigeants ont renoncé à leur paie.

Une crise inédite, pour Jean-Pierre Quilici, qui a racheté l’entreprise il y a 42 ans.

"C'est un métier où les salariés que nous avons, nous les gardons depuis des années pour faire du bon travail. Si on n'a pas de bons salariés, on ne peut rien faire".

Exigences et contraintes

La réouverture des bars et restaurants est enfin là, mais elle est compliquée. En effet, les carnets de commande commencent à peine à se remplir depuis lundi, jour d'avant-ouverture. Et en plus du manque de clientèle, engendré par les mesures sanitaires diverses, et les restrictions dans les transports, il y aussi des contraintes sur la logistique, qui ralentissent le travail, explique Thibaud Mann, le président directeur général.

Il faut savoir qu'il y a une partie "réception et désinfection" des matières premières, désinfection du matériel...[...] tout cela engendre beaucoup d'heures supplémentaires demandées aux salariés, et à côté de ça, moins de couverts. Les restaurateurs ont besoin de faire des mises en place plus tôt, donc on fait des livraisons plus tôt, et on est obligés de faire faire des heures supp' à des salariés, et au bout du compte, on se retrouve avec moins de vente de marchandises".

La crainte d'un effet "domino"

Aujourd'hui, les dirigeants de l'entreprise tablent sur une année à 40% du chiffre d’affaire habituel. Ils espèrent couvrir ainsi l’ensemble des frais, investissements et crédits, sans impacter les salariés, mais aussi sans faire de bénéfice, à la fin de l’année.

Si son entreprise n’est pas menacée, Thibaud Mann craint que certains grossistes soient mis en difficulté...

Il y a des facteurs qui vont se greffer, comme des clients qui vont avoir, à un moment donné, des problèmes financiers, et qui vont se servir des fournisseurs comme "banque". Certains vont se mettre en cessation de paiement, et vont nous mettre en difficulté.

Les fournisseurs comme "Corse Marée" voudraient que leurs difficultés soient reconnues au même titre que celles des restaurateurs, afin de bénéficier des mêmes aides d'Etat.