La Relance Eco: En Côte-d'Or les commerçants de Vitteaux font gagner des bons d'achats pour leurs clients

Entre Dijon et le Parc du Morvan les commerçants de Vitteaux font gagner des bons d'achat de 10 euros à dépenser dans leurs commerces. Une tombola pour fidéliser leur clientèle et relancer l'activité dans ce bourg de mille habitants.

Un achat : un ticket de tombola. C'est le jeu mis en place toute cette semaine et jusqu’à samedi soir par l’union des commerçants de Vitteaux, un bourg de mille habitants, entre le parc du Morvan et Dijon.

21 commerces participent à cette opération, chacun fera gagner 5 bons d'achats de 10 euros.

"Avec la crise sanitaire, beaucoup de commerces n'ont pas pu travailler , et notre idée en partenariat avec la mairie est de rebooster notre activité et faire connaitre les magasins de Vitteaux" explique Florent Morin , le trésorier de l'union commerciale.

10 euros, est ce que ce sera suffisant pour attirer les gens ?

"On a fait a la hauteur de nos moyens. Pour certains ce sera anecdotique , pour d'autres ce sera une aide. Moi même j'en propose dans mon magasin de matériel agricole et de motocultures, et c'est très bien accueilli par mes clients."

Habituellement tenir un commerce dans un bourg de mille habitants, c'est un pari difficile ?

"On met de l’énergie pour rendre nos commerces attractifs, on mise aussi sur le tourisme qui peut nous aider. On trouve de tout à Vitteaux, et moi je fait le pari de garder ce magasin toute ma carrière. "

Est-ce que cette tombola vous amène de nouveaux clients ?

"Pour le moment non ce sont plus des habitués.. mais il a y aussi des gens de passage . On verra si cette semaine va nous amener de nouveaux clients. Il y a déjà pas de mal de bulletins dans l'urne."

L'affiche des commerçants de Vitteaux - DR

"Ça plait ben à nos habitués, assure Jean-Claude Tudéla, restaurateur et patron du "Relais de la route blanche". "On retrouve en ce moment une activité normale en ce qui nous concerne , mais le confinement a été très difficile pour moi. Deux mois et demi sans travailler, j'ai sollicité les aides de l'Etat et je suis allée travailler comme maçons dans l'entreprise d'un ami. C’était pour ne pas tourner en rond. Je peux vous dire que c'est un métier très dur et que je suis plutôt content de retrouver mes fourneaux !"

On peut participer à cette tombola jusqu'à samedi soir. Le tirage au sort aura lieu le 4 août.