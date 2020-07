La Relance Eco: En Côte -d'Or, Saulieu distribue des chèques-cadeaux pour relancer le commerce local

C'est le cadeau de l'été à Saulieu. La mairie va offrir à chaque habitant de plus de 18 ans un chèque de 10 euros. Un bon d'achat à dépenser dans les magasins du centre ville pour relancer le commerce local qui a souffert du confinement.

"10 euros ? oui c'est une bonne idée, apprécie Irène qui découvre cette initiative Moi j'ai déjà l'habitude de fréquenter les boutiques de la ville et j'aime me faire plaisir. Je vais très certainement l'utiliser."

"Moi j'ai déja retrouvé ma clientèle" sourit Sandra qui tient le magasin la Bohême dans la rue principale. "Les gens sont revenus après le confinement et on travaille avec les touristes de passage, donc je m'en sors, mais cela va être certainement utiles aux commerces de bouche, les boulangers, les épiciers qui souffrent de la concurrence des grandes surfaces."

Sandra tient le magasin la Bohême et a déjà retrouvé une clientèle © Radio France - Olivier Estran

"Dix euros ? il faudrait déjà savoir où les dépenser, s'emporte Maryse. Regardez notre centre-bourg avec toutes les vitrines vides. Les commerces ne tiennent pas et ferment les uns après les autres. Moi j'ai connu Saulieu avec plein de commerces, mais là c'est bien triste, on a même plus de magasins de chaussures. .. alors si on me donne 10 euros de bons d'achat d'accord, mais pour en faire quoi , et où ?" s'interroge-t-elle.

C'est vrai que près du magasin de Sandra, il y a plusieurs vitrines vides ou avec l'écriteau "à vendre" "Car les propriétaires d'immeubles ne veulent pas louer de pas-de-porte. Ils préfèrent tout vendre d'un bloc à des pris prohibitifs, alors ça reste vide" se désole la vendeuse de vêtements.

Dans la rue principale de Saulieu © Radio France - Olivier Estran

"On peut tenir à Saulieu quand on est commerçant, assure François caviste proche de la mairie, mais il fait être ouvert le plus souvent possible, ne pas compter ses heures. Et on s'appuie beaucoup sur les touristes et les résidences secondaires. Là en ce moment il y a du monde, alors tant mieux. Ce serait difficile de compter uniquement sur la clientèle locale."

"Et pourtant nos magasins on y tient" déclare Thierry qui sort de chez lui. "Moi j'en suis sûr , le confinement a rapproché les gens de leurs commerces de proximité. Il y a un renouveau."

"Oui, on a beaucoup travaillé les 3 semaines après la levée du confinement, les gens avaient envie de se faire plaisir" observe Aurélie Tachot , secrétaire de l'association des commerçants. "On a aussi un retour des personnes qui sont là en résidence secondaire. On travaille bien durant les weekends. Ça commence à aller mieux "

Aurélie Tachot, secrétaire de l'association des commerçants et Manon © Radio France - Olivier Estran

La jeune femme apprécie cependant l'idée de ces bons d’achat de 10 euros pour le commerce local "Oui, car avec le confinement, on a mangé nos trésoreries. Si jamais on devait être reconfinés, ce serait très difficile. On a tenu une fois.. mais pas deux."

Les bons d’achat seront distribués avant la rentrée et les habitants de Saulieu devront les utiliser du 1er septembre au 31 octobre.

La mairie de Châtillon-sur-Seine, un peu plus au nord de la Côte-d'Or a lancé la même opération au cours du mois de juin.