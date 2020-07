La Relance Eco: En Côte-d'Or un site internet de potions, capes de sorcière et autres produits"fantastiques"

Oui on peut doper l'économie à coups de "pierre de lune" et de "pipi de dragon". Il y a un marché pour les objets artisanaux inspirés des œuvres fantastiques. Faute de pouvoir organiser des salons, une jeune entrepreneuse de Côte-d'Or leur consacre une plateforme de vente en ligne.

Ca bouillonne dans la marmite de sorcière de la société "Para-expérience". Habituellement , cette société événementielle de Côte-d'Or organise des salons bien particuliers au Palais des Congrès de Dijon: ils s'appellent par exemple "Grimoires et Chaudrons", "Légende aéra" ou encore "le salon de l'Etrange." Des rencontres qui attirent jusqu’à 5 mille personnes.

Avec la crainte du coronavirus, rien de tout cela n'est possible. Le prochain salon "Grimoires et chaudrons" est reporté au 18 octobre si tout va bien. En attendant, Lucile Vukovic, la responsable de cette société a l'idée de reproduire ce genre de choses sur internet et de mettre sur pied un plateforme de vente en ligne pour des produits "fantastiques."

"C'est un projet un peu fou, une plateforme à la manière d'Amazon ou Etsy mais 100% française" précise la jeune femme. "Les habitués de nos salons pourront y retrouver plus de 150 artisans qui proposent un millier de produits en tous genres."

Que pourra-t-on trouver ?

"Potions, capes de sorciers, des bijoux, des boissons atypiques comme le "pipi du Dragon" que j'avais beaucoup apprécié. plein de produits atypiques inspirés des univers fantastiques et qui permettent de vous transformer le temps d'une journée en maître des potions ou dompteur de dragon."

Savons, bijoux ou confiserie

Où sont fabriqués les produits qui seront proposés sur votre site ?

"Ce sont des produits 100% français. On travaille avec les artisans qui viennent habituellement sur les salons fantastiques. Tous les artisans qui se sentiraient proches de notre univers sont les bienvenus. Par exemple un producteur de savon peut inventer un "savon de sorcière", il sera tout à fait dans le cadre, même chose pour un confiseur. Je les invite vraiment à nous rejoindre, on a de la place pour eux, à partir du moment où ils se situent en France. "

Exemple d'objets que l'on pourra trouver sur le site - DR

Quelle est votre clientèle ?

"Un peu tout le monde. Cela va de l'enfant de deux ans qui veut un livre de contes de fées au jeune trentenaire qui a grandi avec Harry Potter et qui veut retrouver un peu de magie en passant par la grand-mère qui veut trouver un cadeau original pour ses petits enfants."

Quand est-ce que votre plateforme de vente en ligne sera opérationnelle ?

"Pour l'instant on garde le nom de domaine secret, car elle est encore en période de tests, mais on va l'ouvrir dans une quinzaine de jours, et on le répète, on peut rejoindre ce projet en cours de route. Une marge sera prélevée sur les ventes, cela permet de payer la plateforme et les webmasters. Le fournisseur a simplement à mettre son produit en ligne. On va présenter ce site de vente comme un énorme "Chemin de Traverse" à la Harry Potter: la rue commerçante où l'on trouve tous les produits magiques !"

Les artisans intéressés par cette aventure peuvent contacter la société "Para-experience" via sa page Facebook.