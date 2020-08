La relance éco : en Creuse, les clichés animaliers de Laura Quintanel ne font pas encore recette avec la covid

La photographie animalière, Laura Quintanel propose depuis le 1er juillet de prendre en photo vos animaux domestiques dans toute la Creuse via son site internet. Mais la crise sanitaire a un peu freiné sa nouvelle activité.

Laura Quintanel a une passion, les animaux. Et surtout les prendre en photo. Elle a donc décidé d'en faire son métier. Depuis le 1er juillet, le jeune femme de 24 ans propose donc de tirer le portrait à vos animaux domestiques en pleine nature. Un service qu'elle propose via son site internet. Mais la crise sanitaire ralentit le démarrage de son activité.

"J'avais eu l'idée il y a un petit moment de me lancer. Avec l'annonce du confinement, j'ai renoncé", raconte celle qui s'est, plus jeune, formée au métier de souffleuse de verre. Mais le déconfinement passé, la photographe animalière décide de profiter d'un retour à la normale. "Je me suis dit que c'était le bon moment. Les gens avaient envie de sortir".

Laura Quintanel est passionnée d'animaux depuis son enfance. - DR

Sauf que le coronavirus n'a pas vraiment disparu. Résultat, la jeune fille peine à trouver sa clientèle. Pendant l'été, elle comptabilise une dizaine de clients. Mais pas de quoi en vivre pour l'instant précise Laura Quintanel, installée depuis 3 ans à Malleret Boussac.

à lire aussi La relance éco : Louise Mercier lance Hey Girls, un site de vêtements pour toutes les tailles

Des petits prix pour attirer la clientèle

La photographe animalière ne lâche pas. Face au covid, elle décide de proposer ses services avec une formule abordable. "Je propose un forfait d'ouverture avec trois photos numériques pour seulement 45 euros."

Laura Quintanel propose de prendre en photos vos animaux de compagnie en pleine nature creusoise. - Laura Quintanel

Malgré la crise, la jeune fille compte bien faire évoluer son activité. D'autant qu'elle est la seule photographe animalière du département. Elle propose ainsi des clichés en pleine nature creusoise d'animaux domestiques. Une activité qu'elle aimerait proposer partout en France. "Je souhaiterais également proposer des formations de prises de vue canines ou d'animaux sauvages", ajoute Laura Quintanel.

La photographe tire aussi le portrait d"animaux sauvages. - Laura Quintanel

En attendant, afin de montrer l'étendu de son talent, Laura Quintanel exposera 10 de ses clichés à partir du 5 septembre et jusqu'à la fin du mois de septembre à la boutique d'artisan au 63 Grande rue à Aubusson.