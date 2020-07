La relance éco en Dordogne : le cinéma Rex de Sarlat souffre de l'absence des gros films américains

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce jeudi, gros plan sur le cinéma Rex de Sarlat, plus que jamais dans la tourmente, depuis sa réouverture au public le 22 juin.

"C'est la 5e semaine, nous sommes à une moyenne de -75% sur le chiffre d'affaire. C'est une vraie catastrophe" dit Arnaud Vialle, son patron.

"Les raisons sont multiples, notamment le manque de films porteurs américains, comme le Roi Lion l'an dernier, des films familiaux. Par exemple Mulan n'est pas sorti, Top Gun non plus. Tous les gros films ne sont pas sortis" explique-t-il.

La relance éco en Dordogne - le cinéma Rex de Sarlat Copier

"Et puis je crois qu'il y a une certaine peur encore, une crainte de certaines personnes d'aller s'enfermer dans une salle de cinéma. Pourtant nous mettons ne place les règles de distanciation sanitaire, pour que les gens soient en sécurité. Mais avec le beau temps, les activités extérieures, avec l'ensemble de ces problématiques, cela fait des cinémas en berne, en grande difficulté" dit Arnaud Vialle.

Ce mercredi, la députée du Périgord noir Jacqueline Dubois a posté un message de soutien au cinéma. Est-ce à dire que le patron du cinéma s'inquiète pour l'avenir de son cinéma ?

"C'est compliqué. Parce que l'on essaye d'anticiper dans notre métier, on fait la programmation à deux, trois mois à l'avance, et là la visibilité est nulle. On ne sait pas du tout comment sera faite la rentrée. on sait déjà que cet été sera mort pour nous, il sera blanc. On a donc remis une grande quantité de gens au chômage partiel et puis on réduit l'activité avec deux séances par jour au lieu des quatre que nous avions avant, donc on est sur une réduction drastique de la proposition parce que nous n'avons pas de films et nous avons une problématique de visibilité pour l'avenir et on craint pour dans six mois" conclue Arnaud Vialle.