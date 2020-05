"La relance éco" : en Dordogne, les 200 dentistes libéraux rouvrent leurs cabinets aux patients

A partir de ce lundi, 24 masques FFP2, les plus performants, seront fournis gratuitement chaque semaine à chaque praticien

Fermés depuis le 17 mars, les 200 dentistes libéraux de Dordogne rouvrent leurs cabinets ce lundi 11 mai.

La semaine du 4 mai, ils avaient posé nus sur les réseaux sociaux pour l'opération #dentistesàpoil, afin de demander plus de masques en vue de la réouverture de leurs cabinets. Preuve que le hashtag a eu de l'effet, à partir de ce lundi, premier jour du déconfinement progressif en France et jour de leur réouverture, 24 masques FFP2, les plus performants, seront fournis gratuitement chaque semaine à chaque praticien.

Mais est-ce suffisant pour une ouverture dans les règles sanitaires ? Pendant le confinement, les praticiens n’assuraient plus que les urgences. Alors, comment les cabinets dentaires s'organisent pour recevoir leurs patients après deux mois de fermeture et en pleine épidémie de coronavirus ? Une chose est sûre : l'organisation a été stressante et compliquée. C'est ce qu'a expliqué Charlotte Costa, la présidente de l'ordre des dentistes en Dordogne.

Charlotte Costa, la présidente de l'ordre des dentistes en Dordogne

