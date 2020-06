La relance éco en Dordogne : 70% des commandes reportées chez M Traiteur à Boulazac

Michaël Négrier a repris le 1er mars dernier l'entreprise Tardieux Traiteur. Le Périgourdin a lancé son entreprise M Traiteur, 15 jours avant le confinement. Plus de la moitié de ses réservations ont été reportées à l'automne ou à l'année prochaine.

M Traiteur a été créée deux semaines avant le début du confinement. Michaël Négrier, employé pendant 15 ans chez Tardieux Traiteur a repris l'entreprise boulazacoise le 1er mars dernier. A cause du confinement, toutes ses réservations ont été annulées. La plupart, entre 60 et 70% ont été reportées sur l'automne et jusqu'à octobre de l'année prochaine.

Michaël Négrier, gérant de M Traiteur à Boulazac Copier

Pendant le confinement, Michaël Négrier a été contraint de mettre en chômage partiel son chef cuisinier. Le chef a repris à mi-temps au mois de juin, avant de pouvoir reprendre à temps complet à partir du mois de juillet. "Il y aura des mariages en juillet", confirme Michaël Négrier qui estime "qu'à partir du 11 juillet, lui et son équipe vont devoir gérer un mariage par weekend environ". Un second de cuisine sera embauché le 7 juillet.

Le gérant de M Traiteur a pu bénéficier du report des crédits mais il n'a pas pu avoir des aides de l'Etat pour se verser un salaire. Pendant le confinement, il a passé beaucoup de temps au téléphone pour rassurer les mariés et trouver de nouvelles dates. Michaël Négrier estime que la remise du prix de mariage.net pour la deuxième année consécutive ce qui lui a permis d'obtenir environ 40% de ses commandes.