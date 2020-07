La relance éco en Dordogne : à Pomport le domaine de Grange Neuve attend l'arrivée des touristes

A Pomport dans le Bergeracois, le Domaine de Grange neuve produit chaque année sur 90 hectares 3000 hectolitres de vin, en blanc, rouge et liquoreux, sans oublier du jus de raisin. L'exploitation qui emploie dix personnes au total n'a pas chômé pendant le confinement. "La vigne est une plante vivante, elle n'a que faire du confinement explique Anthony Castaing, viticulteur, il a fallu continuer à la travailler. Une fois passé le moment de sidération de l'annonce du confinement, il y a eu presque un moment de liberté pour nous vignerons; on a retrouvé l'essence même du métier. On s'est concentré sur nos travaux dans le vignoble, ces moments partagés avec la vigne".

Une importante chute des ventes

Même si le vin était considéré pendant le confinement comme un produit de première nécessité, rares ont été les clients à venir s'approvisionner durant cette période. "Nos ventes ont chuté de 6 à 70% durant cette période reconnait Anthony Castaing. Aujourd'hui les particuliers sont revenus, mais les professionnels eux se montrent plus réservés. "Les exportations et le secteur des acheteurs professionnels, par manque de trésorerie et de visibilité par rapport à ce qui pourrait advenir par la suite sont très prudents confirme le viticulteur. On compte beaucoup sur le tourisme maintenant pour nous aider à nous relancer" conclut Anthony Castaing.