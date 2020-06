La relance éco en Dordogne : l'anniversaire des 240 ans des Pastels Girault de Montignac reporté en 2021

L'entreprise artisanale basée à Montignac-Lascaux a vu ses ventes fortement chuter depuis le confinement. Les Pastels Girault attendent l'arrivée des touristes et surtout la rentrée et la reprise des cours des beaux-arts pour relancer les achats. Le 240e anniversaire est reporté à 2021.

Rien que pour le mois de mars, les ventes des pastels Girault à Montignac-Lascaux ont chuté de 70% sur internet explique sa co-dirigeante Karine Loiseau. A cause du confinement, la galerie qui devait ouvrir fin mars est restée fermée jusqu'au déconfinement du 11 mai. Par ailleurs, l'essentiel des salons auxquels devait participer l'entreprise ont été annulés. Ces salons représentent "20% des ventes de l'année" selon Karine Loiseau.

Karine Loiseau, co-dirigeante des pastels Girault à Montignac-Lascaux Copier

Une reprise attendue cet été et à la rentrée

L'entreprise vend ses pastels en France mais aussi dans le monde entier et notamment aux Etats-Unis, en Russie et en Europe, cela représente la moitié de son chiffre d'affaires. La crise liée à l'épidémie de coronavirus et le confinement ont également entraîné un certain nombre de retards dans les livraisons que ce soit en France ou bien à l'étranger. Des difficultés qui persistent encore à ce jour de façon parfois aléatoire explique Karine Loiseau.

La co-dirigeante de l'entreprise de Montignac espère une reprise des ventes avec le tourisme cet été mais surtout à la rentrée de septembre avec la reprise de tous les cours de beaux-arts.

Un 240e anniversaire reporté en 2021

La crise a entraîné le report des festivités autour du 240e anniversaire de l'entreprise prévues pour 2020. Tous les événements organisés sont décalés à 2021. Les pastels Girault avaient prévus un énorme événement à Montignac le 13 juin avec des clients du monde entier.