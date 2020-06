La relance éco en Dordogne : l'entreprise Déclic et Décolle tourne des images impressionnantes de Périgueux

L'entreprise Déclic et Décolle lancée en janvier dernier à Creyssensac et Pissot s'est retrouvée à l'arrêt avec le confinement. Un crève cœur pour Jocelyn de Lagasnerie, photographe passionné et créateur de l'entreprise qui souhaitait prendre des photos de la nature. Il a profité de cette période particulière pour tourner des images de la ville avec son drone. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la préfecture, il a tourné de nombreuses vidéos : "j'ai eu l'idée de les proposer aux médias gratuitement".

Jocelyn de Lagasnerie, créateur de l'entreprise Déclic et Décolle Copier

Une exposition sur la mairie et d'autres bâtiments de Périgueux

Ces vidéos et ces images ont été très bien accueillies sur les réseaux sociaux et Jocelyn de Lasganerie a été contacté par la mairie de Périgueux. Ils ont convenu ensemble d'organiser une exposition dans la ville. Une vingtaine de panneaux d'1 mètre 80 sur 2,5 mètres de larges seront exposés sur les grilles de la mairie et d'autres, encore plus grands, de 2,5 sur 3,5 mètres, sur d'autres bâtiments de la ville.

Grâce à la diffusion des images de Périgueux déserte, l'entreprise Déclic et Décolle a reçu de nombreux appels pour de futures collaborations.