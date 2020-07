La relance éco en Dordogne: l'entreprise Lafaure a pu continuer à extraire de l'argile malgré le confinement

Comme de nombreuses entreprises périgourdines, la société Lafaure basée à Mazeyrolles pas très loin de Villefranche-du-Périgord en Dordogne a souffert de la période du confinement.

Une double activité

Spécialisée dans l'extraction d'argile qui entre dans la composition du menu du bétail, de cosmétiques ou de litière pour chat, l'entreprise Lafaure extrait également des pierres de taille. C'est cette deuxième activité qui a le plus souffert pendant la période du confinement. "Durant le confinement, nous avons totalement arrêté l'activité pierres de taille, du fait que les maçons ne faisaient plus de chantiers explique Jean-Noël Lafaure, le patron de la société. "D'autre part les particuliers qui sont nombreux à nous rendre visite ne pouvaient plus circuler. Nous avons donc arrêté le site pendant six semaines". Avec des conséquences importantes pour l'entreprise puisque les pertes sont estimées à 150.000 euros.

L'extraction d'argile a été maintenue

L'activité d'extraction d'argile, elle, a été maintenue pour la douzaine de salariés. "En carrière, chaque salarié dispose de son engin., il n'y avait donc aucun problème précise le patron de Lafaure. Et à l'usine, le personnel était suffisamment distancié pour qu'il n'y ait pas de souci, et ils étaient équipés de masques et de gants".